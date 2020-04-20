«Содружество» потребовало вернуть 16 млн из бюджета

«Содружество» потребовало вернуть 16 млн из бюджета
Виталий Невар / Новый Калининград
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Группа компаний «Содружество» подала иск в отношении межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Калининградской области о понуждении налоговых органов вернуть 16,2 млн руб. В «Содружестве» сочли эту сумму ранее излишне уплаченной по налогу на имущество организаций. Соответствующий иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Калининградской области.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 3 июня.

По данным областного минфина, поступления налога на имущество организаций в региональную казну в первом квартале 2020 года выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 925 млн руб.


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