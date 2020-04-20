Калининградский порт зафиксировал значительное падение грузооборота

По итогам первых трех месяцев года грузооборот терминалов калининградского порта сократился на 10%. Сильно падают объемы перевозки угля (на 50%), также сохраняются проблемы с перевалкой зерна (сокращение — 54%). Такие данные приводит администрация портов Балтийского моря.
Перевалка контейнерных грузов сокращается на 10%, перевозка грузов паромами сокращается минимально (на 1%).
Положительно влияет на статистику отгрузка нефтепродуктов (растет на 46%). Остальные наливные грузы показывает просадку. В частности, отгрузка пищевых наливных грузов сократилась на 26%.
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