В России до конца года разрешили не проверять бытовые счетчики

Правительство РФ разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек. Об этом в среду, 22 апреля, сообщается на сайте Росстандарта.

Как отмечается в релизе, в организации, которые проверяют счетчики, направлены разъяснения. Управляющие и ресурсоснабжающие компании должны продолжить принимать показания приборов, не взыскивая штрафы и пени.

Росстандарт также предупредил о мошенниках: «Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности».