В Калининградскую областную думу внесен законопроект о налогах для самозанятых

В Калининградскую областную думу внесен законопроект в введении на территории региона налогового режима «Налог на профессиональный доход». Документ опубликован на сайте облдума, его планирует рассмотреть профильный комитет в пятницу, 24 апреля.

Законопроект внесен областным правительством. В пояснительной записке говорится, что принятие его принятие предоставит «„самозанятым“ гражданам права легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести её в дальнейшем в наиболее простом для граждан режиме».

Закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Напомним, ранее налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента был введен в четырех пилотных регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%.