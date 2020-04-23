Экспортировать российский газ стало менее выгодно, чем продавать внутри страны

Все новости по теме: Экономический кризис 2020 года
Экспортировать российский газ стало менее выгодно, чем продавать внутри страны

Поставлять газ на внутренний российский рынок стало выгоднее, чем на экспорт, из-за резкого падения цен на европейских хабах, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты экспертов.

Оптовая цена на газ в апреле 2020 года в приграничной Смоленской области составила $60 за 1 тыс. куб. м, на хабе NCG в Германии — $86 за 1 тыс. куб. м. Однако стоимость газа за вычетом экспортной пошлины и транспортных расходов для немецкого рынка составляет всего $20 за 1 тыс. куб. м

Цены на газ на наиболее ликвидных европейских хабах в Великобритании (NBP) и Нидерландах (TTF) в среду, 22 апреля, с поставкой на следующие сутки упали до $43 и $67 за 1 тыс. куб. м. Еще месяц назад, 22 марта, на этих хабах 1 тыс. куб. м газа стоила $100 и $95 соответственно.


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