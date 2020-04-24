Экономисты: в Калининградской области производят продукцию невысокой сложности

Экономисты: в Калининградской области производят продукцию невысокой сложности
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области на данный момент сформирована узкая и неглубокая база производственных знаний и компетенций. Свидетельством этого является невысокий уровень сложности уже выпускаемой продукции в регионе. К таким выводам пришла группа экономистов БФУ им. И. Канта и представитель австралийского университета Флиндерс в своем исследовании «Анализ экономической сложности калининградской области — выбор отраслевых приоритетов в новой парадигме создания ценности», опубликованном в научном журнале «Балтийский регион».

«В продуктовом пространстве новые более сложные продукты находятся на большом расстоянии от тех, которые уже представлены в экспортной корзине Калининградской области. Следовательно, недостаточный объем накопленных компетенций в регионе не позволяет переходить к производству более сложных продуктов, требует длительного времени и принятия системных мер на различных уровнях», — отмечают экономисты.

По мнению экспертов, сегодня нельзя допустить потерю ни одной из товарных позиций, составляющих 80% стоимостного объема экспорта региона. «Это означает, что необходим постоянный диалог между региональными и местными органами власти, с одной стороны, и компаниями, работающими с этими товарными позициями, — с другой, о том, как обеспечить и усилить международную конкурентоспособность этих компаний на мировом рынке, принимая во внимание глобальную тенденцию к цифровизации и снижению уровня потребления ресурсов при создании ценности», — говорится в исследовании.


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