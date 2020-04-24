Центробанк снизил процентную ставку до 5,5% годовых

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5 процента годовых. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на сообщение на сайте регулятора.

Свое решение Центробанк объясняет кардинально изменившейся с мартовского заседания ситуацией. «Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», — уточняется в сообщении.

Как поясняют в ЦБ, падение спроса привело к сильному снижению инфляции, что нивелирует даже те факторы, которые должны способствовать росту инфляции — такие, как падение цены на нефть и последовавшее за ней ослабление рубля. Ситуация на глобальных финансовых рынках при этом стабилизировалась.

Также ЦБ ухудшил прогноз относительно перспектив российской экономики по итогам 2020 года. По оценке регулятора, ВВП может сократиться на 4-6 процентов. В последующие годы прогнозируется восстановительный рост: на 2,8-4,8 процента в 2021 году и на 1,5-3,5 в 2022-м.