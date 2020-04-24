Центробанк снизил процентную ставку до 5,5% годовых

Центробанк снизил процентную ставку до 5,5% годовых
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Банки и финансы

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 5,5 процента годовых. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на   сообщение на сайте регулятора.

Свое решение Центробанк объясняет кардинально изменившейся с мартовского заседания ситуацией. «Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», — уточняется в сообщении.

Как поясняют в ЦБ, падение спроса привело к сильному снижению инфляции, что нивелирует даже те факторы, которые должны способствовать росту инфляции — такие, как падение цены на нефть и последовавшее за ней ослабление рубля. Ситуация на глобальных финансовых рынках при этом стабилизировалась.

Также ЦБ ухудшил прогноз относительно перспектив российской экономики по итогам 2020 года. По оценке регулятора, ВВП может сократиться на 4-6 процентов. В последующие годы прогнозируется восстановительный рост: на 2,8-4,8 процента в 2021 году и на 1,5-3,5 в 2022-м.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter