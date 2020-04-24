Названа цена, по которой покупают «Янтарный сказ»

Названа цена, по которой покупают «Янтарный сказ»
Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский предприниматель Марина Пузыня была признана победителем торгов по продаже акционерного общества «Янтарный сказ». Цена продажи составит 299 млн руб. Такие данные опубликованы на электронной торговой площадке.

Федеральные власти пытались приватизировать компанию с 2015 года. Тогда ее планировалось продать за 734 млн руб.

Марина Пузыня является бизнес-партнером ресторатора Владимира Кацмана в компании «Калининградская пресса». Также она является совладельцем компании «Рускомресурс», которой руководит экс-глава «Калининградтеплосети» Эдуард Куровский.

Сейчас основная деятельность «Янтарного сказа», расположенного по ул. К. Маркса в Калининграде, — «сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, реализация печатной продукции». Ранее «Янтарный сказ» был крупнейшей типографией в Калининградской области. В настоящее время часть помещений сдаётся под рестораны и магазины.


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