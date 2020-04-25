В «Лукойле» заявили, что цены на бензин в России снижаться не будут

Цены не бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижаться не будут. Об этом сообщает в субботу, 25 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова.



«Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны», — сказал Алекперов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1». По его словам, в этом году продавцы бензина заплатят 700 млрд рублей дополнительных налогов в адрес государства.

«Для цены на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались, — добавил Алекперов. — Они сегодня стабильны».