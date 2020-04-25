В «Лукойле» заявили, что цены на бензин в России снижаться не будут

В «Лукойле» заявили, что цены на бензин в России снижаться не будут
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Топливный кризис

Цены не бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижаться не будут. Об этом сообщает в субботу, 25 апреля, «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова.

«Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны», — сказал Алекперов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1». По его словам, в этом году продавцы бензина заплатят 700 млрд рублей дополнительных налогов в адрес государства.

«Для цены на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались, — добавил Алекперов. — Они сегодня стабильны».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (12)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter