Калининградская область оказалась на 14 месте в рейтинге регионов по размерам вкладов

Калининградская область заняла 14 место в рейтинге регионов по размерам банковских вкладов населения. Его в понедельник, 27 апреля, опубликовало РИА «Новости».
По данным на 1 марта 2020 года, объем депозитов на душу населения области составлял 192,1 тыс. руб. Прирост вкладов за два года составил 22,8%.
На первом месте находится Москва (858,7 тыс. руб.), втором — Санкт-Петербург (438,6 тыс. руб.), третьем — Магаданская область (333,3 тыс. руб.)
Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата
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