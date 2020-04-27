Бизнес «Содружества» оказался под угрозой из-за постановления Мишустина

Крупнейший в России переработчик сои, группа «Содружество», обратился к губернатору Калининградской области Антону Алиханову с просьбой инициировать приостановку постановления правительства России, упрощающего импорт генно-модифицированных соевых бобов и продуктов их переработки. Об этом сообщают «Ведомости». Алиханов по этому поводу «вскоре обратится в правительство», отмечает издание со ссылкой на представителя губернатора.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 апреля отменил до 1 января 2021 года государственную регистрацию генетически модифицированных соевых бобов и шрота (основной продукт переработки), которые используются для кормов животных. В Минсельхозе говорят, что это позволит решить проблему нехватки сырья для кормов. Эксперты отмечают, что это позволит также снизить их стоимость на российском рынке.

У «Содружества» себестоимость будет выше, чем у аргентинских конкурентов. Падение цен на шрот на внутреннем рынке может составить 20%, а это «критично при и так невысокой рентабельности переработки» «Содружества».