Минтранс решил отложить оснащение автобусов тахографами и поддержать перевозчиков

Минтранс решил перенести до лета 2021 года сроки оснащения городских автобусов тахографами, чтобы денежные средства, запланированные на их приобретение, были направлены на финансирование выпадающих доходов перевозчиков. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эта мера коснется около 96 тыс. городских автобусов и позволит перераспределить денежные средства, ранее запланированные на покупку тахографов, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков», — говорится в сообщении Минтранса

Проект постановления проходит процедуру согласования.

Также до 30 июня 2021 г. продлен срок вступления в силу требования, обязывающего перевозчиков использовать автобусы не старше 10 лет для перевозки детских групп.

Тахографы — записывающие устройства, автоматически регистрирующие скорость и маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Предполагается, что они повысят безопасность на дорогах.