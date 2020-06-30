В BMW сообщили сроки возобновления производства автомобилей на «Автоторе»

Производство автомобилей BMW на «Автоторе» возобновится, как и планировалось, в начале июля. Об этом сообщил гендиректор «BMW Group Россия» Штефан Тойхерт, пишет Deutsche Welle. Он отметил, что компания рассчитывает добиться в России «выполнения первоначального бюджета на 80 процентов».

Производство автомобилей BMW на заводе «Автотор» приостановили в середине июня из-за нехватки компонентов, вызванной ограничениями в условиях пандемии. «С учётом остановки весной 2020 года заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался временной люфт», — пояснял гендиректор «Автотора» Руслан Садыков.

Модели BMW собирают на калининградском предприятии в режиме крупноузловой сборки с 1999 года. По состоянию на середину 2019 года общий объём производства с момента его запуска составлял более 215 тысяч автомобилей. Это BMW 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6.