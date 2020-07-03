Эксперты узнали желаемый размер семейного дохода россиян

В среднем российская семья из трех человек, в которой работают двое взрослых, хотела бы зарабатывать для «нормальной жизни» 85,7 тыс. рублей в месяц. Об этом в пятницу, 3 июля, пишет РБК со ссылкой на исследование Ромир.

Согласно опросу, 22% посчитали достаточным семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей, 21% — от 90 до 120 тысяч рублей. От 45 до 60 тысяч рублей в месяц в качестве желаемого семейного дохода хотели бы иметь 18% участников исследования. Доход в размере 20-30 тысяч рублей устроил бы 4%. Еще 2% готовы жить на менее чем 20 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что средний желаемый доход семьи в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения.

В опросе приняли участие россияне старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны.