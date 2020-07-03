Эксперты: в области происходит самое большое сокращение бюджетных расходов в России

Эксперты: в области происходит самое большое сокращение бюджетных расходов в России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Расходы бюджетов субъектов РФ по итогам января-мая 2020 г. значительно выросли практически во всех регионах за исключением Калининградской области, где общая величина расходов сократилась на 6,8% в реальном выражении к аналогичному периоду предыдущего года. Об этом говорится в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования «Обзор состояния бюджетов субъектов РФ: первые итоги карантина».

Основной вклад в сокращение расходов вносит снижение финансирование по направлению «Национальная экономика». Расходы на здравоохранение, образование и соцполитику в кризисный год показывают рост как и в других субъектах РФ.

По направлению «Национальная экономика» проводится субсидии по «Проблеме-2016», составляющие значительную часть областного бюджета и представляющие собой возврат региональному бизнесу таможенных пошлин. Основным получателем субсидий является ГК «Автотор», которая в 2020 году прогнозирует снижение производственной программы из-за кризиса на 40%. 

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