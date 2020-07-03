Депутат: цена электричества в мае выросла на 50%, остается закрываться или выходить

Депутат: цена электричества в мае выросла на 50%, остается закрываться или выходить
Александр Орехов, фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам мая цена электроэнергии для крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия области «Лесобалт» выросла 50% в пересчете на киловатт/час по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в ходе заседания комитета по экономической политике облдумы в четверг, 2 июля заявил депутат и глава предприятия Александр Орехов.

«Нам или закрывать предприятия или выходить куда-то что-то выражать мнение организовываться», — сказал Орехов.

К его мнению присоединился депутат Павел Федоров, который обратил внимание, что новые электростанции строились в области из соображений национальной безопасности. Если решение об их строительстве принимал Совет безопасности страны, то он и должен был определить источники финансирования для содержания этих проектов без перекладывания этого бремени на калининградский бизнес, отметил Федоров.

«Сегодня мы рассматривали бизнес-проект. Туристический бизнес. И он говорит, я умру и просит предоставить ему средства установку солнечных батарей. Он не понимает, как концы с концами свести. Он и так вложился в инвестиционный период лет на двадцать, а тут еще электроэнергия будет душить. И это малый бизнес, а большой вообще встанет», — сказал Федоров.

Согласно расчетам Александра Орехова, опубликованным на его странице в «Фейсбуке», цена киловатт/часа для «Лесобалта» в мае составила 7,3 руб. при том, что еще в апреле он платил 4,7 руб. При этом формально тариф с января по июль не менялся. Впрочем, согласно данным «Лесобалта», в мае у компании заметно снизилось потребление электроэнергии.

«Новый Калининград» попросил «Янтарьэнерго» прокомментировать резкий рост стоимости элетроэнергии на «Лесобалте» в мае, когда изменение тарифов не производилось. Вопрос переадресовали в «Янтарьэнергосбыт», где ответили, что являются регулируемой организацией и тарифы устанавливает служба по тарифам, а стоимость электричества на оптовом рынке формируется по правилам, установленным правительством РФ.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о причинах резкого подорожания электричества для калининградского бизнеса.


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