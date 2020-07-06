В области зарегистрирован минимальный объем бюджетных инвестиций с 2013 года

В области зарегистрирован минимальный объем бюджетных инвестиций с 2013 года
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам первого квартала 2020 года в Калининградской области из бюджетных источников поступило 1051 млн руб. инвестиций в основной капитал. Это минимальное значение инвестиций в первом квартале в ценах соответствующих лет с 2013 года., когда в первом квартале из бюджета было перечислено 920 млн руб. Такие данные приводит Калининградстат.

Если пересчитать объем инвестиций 2013 года в цены 2020 года, то в первом квартале за счет бюджета поступило более 1,4 млрд руб. Таким образом? объем квартальных инвестиций в 2020 году ниже и объема 2013 года.

Информацию о поквартальном поступлении инвестиций в предыдущие годы Калининградстат не публикует.

Большую часть бюджетных инвестиций в 2020 году пришлась на регион (559 млн руб.). Остальные 492 млн руб. были инвестированы из федерального бюджета.

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