В России достигли исторического максимума цены на овсянку

В России достигли исторического максимума цены на овсянку
Фото Нового Калининграда
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Снижение посевных площадей овса и неблагоприятные погодные условия в Сибири привели к рекордному росту цен на популярные хлопья. Об этом в пятницу, 4 сентября, пишет РБК со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По его данным, в августе закупочные цены на овсяные хлопья, которые производятся из крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Годом ранее они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. в 2019 году.

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