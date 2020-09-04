В России достигли исторического максимума цены на овсянку

Снижение посевных площадей овса и неблагоприятные погодные условия в Сибири привели к рекордному росту цен на популярные хлопья. Об этом в пятницу, 4 сентября, пишет РБК со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По его данным, в августе закупочные цены на овсяные хлопья, которые производятся из крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за 1 т. Годом ранее они составляли 19,7 тыс. руб. Закупочная стоимость овса в Алтайском крае достигла 11,5 тыс. руб. за 1 т против 5,8 тыс. руб. в 2019 году.