Торговая сеть «Пятерочка» хочет открыть в регионе еще 15 магазинов до конца года

До конца текущего года торговая сеть «Пятерочка» планирует открыть еще порядка 15 магазинов в Калининградской области. Об этом в пятницу, 4 сентября, заявил генеральный директор сети Сергей Гончаров.



«У нас существуют планы открыть еще примерно 15 магазинов до конца года, пять из которых будут по франшизе», — сказал он журналистам.

Первые магазины «Пятерочка» в Калининграде открылись в конце июня. Сейчас у торговой сети шесть магазинов в регионе, четыре из них расположены в Калининграде.