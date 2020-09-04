Торговая сеть «Пятерочка» хочет открыть в регионе еще 15 магазинов до конца года

Торговая сеть «Пятерочка» хочет открыть в регионе еще 15 магазинов до конца года
Виталий Невар / Новый Калининград
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До конца текущего года торговая сеть «Пятерочка» планирует открыть еще порядка 15 магазинов в Калининградской области. Об этом в пятницу, 4 сентября, заявил генеральный директор сети Сергей Гончаров.

«У нас существуют планы открыть еще примерно 15 магазинов до конца года, пять из которых будут по франшизе», — сказал он журналистам.

Первые магазины «Пятерочка» в Калининграде открылись в конце июня. Сейчас у торговой сети шесть магазинов в регионе, четыре из них расположены в Калининграде.

Ранее в руководстве торговой сети заявляли о потенциале для открытия 100-150 магазинов «Пятерочка» в Калининградской области.

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