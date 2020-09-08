Министр финансов РФ: в 2021-м уровень госдолга страны приблизится к 20% ВВП

Министр финансов РФ: в 2021-м уровень госдолга страны приблизится к 20% ВВП
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В 2021 году уровень госдолга России приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя. Такое мнение озвучил в ходе стратегической сессии Московского финансового форума министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

«Предлагалось увеличить расходы за счет долга (такое предложение высказал глава ВТБ Андрей Костин — ИФ), но мы уже это сделали, мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП», — сказал Силуанов.

По его мнению, «это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно», поскольку «нас тоже оценивают те инвесторы, которые работают с нашими бумагами в экономике».

Силуанов напомнил, что держателями трети госдолга России являются иностранные инвесторы. «И такой объем долга, который мы в этом году займем, во многом будет зависеть и от того, доверяют нам или нет, в том числе, иностранцы. Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием», — сказал он.

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