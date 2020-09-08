Медведев: в России следует ввести базовый гарантированный доход граждан

Медведев: в России следует ввести базовый гарантированный доход граждан
Дмитрий Медведев. Виталий Невар / Новый Калининград
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Властям России необходимо обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан. С такой инициативой выступил замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, подчеркнув при этом, что идея требует «максимально внимательного анализа». Об этом сообщает «Коммерсант».

«Нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения»,— сказал Медведев, уточнив, что необходим анализ данной идеи с экономической и финансовой точек зрения.

Как поясняет информагентство, концепция безусловного базового дохода предусматривает регулярные выплаты от государства. Предполагается, что это увеличит число удовлетворенных жизнью граждан, решит проблемы бедности, экономического неравенства и технологической безработицы, а также снизит преступность и затраты на здравоохранение. Экономисты Всемирного банка считают, что идея проигрывает в эффективности почти всем альтернативам в борьбе с бедностью.

Одной из последних стран, которая проводила эксперимент по изучению безусловного базового дохода, была Финляндия. В мае Министерство труда Финляндии подвело итоги двухлетнего эксперимента. Из них следует, что получатели базового дохода могут чувствовать себя более благополучными и счастливыми, но при этом их экономическая активность не увеличивается.


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