Алиханов убежден, что Калининград хотят превратить в глубокую «логистическую провинцию»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что некие силы хотят исключить ее из «международных логистических цепочек». Он заявил об этом в четверг, 10 сентября, во время послания Областной думе.



«Когда смотришь на карту того, что происходит вокруг нашего региона, я могу честно и прямо сказать: на мой взгляд, реализуется план по превращению нас в глубокую провинцию логистическую, то есть, исключению нас из логистических потоков. Нам надо противопоставлять этому что-то, некоторые вещи, которые я озвучил, это в том числе пути вот такого противопоставления», — сказал Алиханов. Он, в частности, сообщил, что есть предложение использовать для обхода территории Польши «в сторону немецких портов» (в случае проблемы с дозволами для фур), свободные паромы с ж/д платформами. Однако для этого, по его словам, нужно будет решить вопрос с таможенным оформлением, поскольку оно касается и автомобилей, которые находятся на таких платформах — а в этом случае перевозка оказывается невыгодной..

«Есть еще целый ряд решений, который на совбезе (Совете безопасности России — прим. „Нового Калининграда“) рассматривался, я их сейчас озвучивать не буду, но, когда время придет, мы вам обязательно об этом расскажем, покажем уже реализованные вещи. Это должно существенно нас поддержать, потому что большое количество людей заняты в этом комплексе прямо или косвенно, транспортном, я имею в виду, и конечно, мы должны не просто их поддерживать, нам надо делать опережающие шаги какие-то, где-то, может, ультимативно действовать, для того, чтобы опережать вот эти вот планы по исключению нас из международных логистических цепочек», — заявил губернатор Калининградской области.