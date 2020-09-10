Алиханов: калининградский офшор дал в бюджет региона с начала года 130 млн руб. НДФЛ

Специальный административный район на территории острова Октябрьский с начала года пополнил региональный бюджет на 130 млн рублей.Это связано с выплатами НДФЛ, сообщил в четверг, 10 сентября, во время послания облдуме губернатор Антон Алиханов.



По его словам, зарубежные офшоры оказываются выгодными в том числе благодаря развитию смежных отраслей. «Если, например, говорить о Кипре — там все четко понятно. Компания, которая там зарегистрирована, должна пользоваться финансовыми услугами, аудитом и юридическими услугами компаний кипрских. У нас пока такого нет, мы сейчас ведем работу,потому что режим постоянно совершенствуется, чтобы у нас создавалась дополнительная инфраструктура и занятость вот в этом финансовом секторе, который бы обслуживал, в том числе эти компании», — отметил Антон Алиханов. «Но сказать, что, от офшора ничего нет калининградцам, плюсов никаких, не могу такого сказать. Потому что с удивлением узнал, что мы серьезно нарастили объем налогов по НДФЛ: через эти компании в том числе выплачиваются дивиденды, там, доходы учредителям. В прошлом году чуть больше 30 млн рублей, а в этом году вот за неполный год по той информации, которую я имею, уже почти 130 млн — это в региональный бюджет. И общаясь сейчас с теми компаниями, которые собираются сюда перерегистрироваться, уже зарегистрировались, мы понимаем, что речь может идти о существенных суммах в дальнейшем», — добавил он.