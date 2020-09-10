Власти: через калининградский офшор в Россию инвестировали 32 млрд руб.

За два года существования офшора в Калининградской области через него были оформлены инвестиции в различные проекты на территории РФ на 32 млрд руб. Об этом в четверг, 10 сентября заявил губернатор Антон Алиханов в ходе своего доклада в облдуме.



«Вообще-то за эти два года 32 миллиарда рублей они инвестировали в разные проекты по всей стране», — сказал Алиханов.



Также он отметил, рост поступлений по НДФЛ от выплаты дивидендов в Калининградской области с 30 млн в 2019 году до почти 130 млн по итогам минувшего периода 2020 года. При этом он не уточнил — речь о в целом поступлении НДФЛ на дивиденды, или НДФЛ на дивиденды от владельцев офшорных компаний.

Кроме того, глава региона отметил, что офшорные компании могут инвестировать положенные 50 млн руб. в калининградские фонды, например эндаумент фонд БФУ им. И. Канта, создание которого сейчас обсуждается.

По словам Алиханова, один из потенциальных резидентов изъявил желание купить томографы для калининградских больниц, засчитать их как положенные инвестиции и передать областному минздраву.

Отметим, что на данный момент в законодательстве нет требования к резидентам офшора об обязательном перечислении сбора в региональный бюджет (изначально введение такого сбора планировалось). Также нет требований об обязательном размещении сотрудников, с зарплат которых бы регион получал бы НДФЛ.