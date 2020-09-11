Алиханов: важным стало решение о продлении льгот по страховым отчислениям до 10 лет

Руководством страны было принято решение о продлении срока действия пониженных ставок взносов в страховых взносов (7,6%) для резидентов калининградской ОЭЗ по новым рабочим местам до 10 лет без учета даты включения резидента в реестр. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в ходе отчета перед депутатами облдумы в четверг, 10 сентября.



«Очень важным для нас стало решение о внесении поправок об ОЭЗ, которые предусматривают увеличение до 10 лет срока применения резидентами пониженных тарифов страховых взносов независимо от даты включения в единый реестр резидентов по аналогии с Дальним Востоком и Крымом», — сказал Алиханов.

Поправок в закон об ОЭЗ на соответствующую тему на данный момент не вносилось. Таким образом, в данный момент продолжает действовать 7-летний срок предоставления льгот по страховым взносов с финальной датой использования льгот — 31 декабря 2022. То есть регистрирующий сейчас резидент получает право платить пониженные взносы в течение всего двух с небольшим лет.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, губернатор имел в виду не факт изменения законодательства, а решения, принятые на уровне Совета безопасности России минувшим летом.

«Это история ещё 2018 года, когда по инициативе губернатора было разработано предложение о внесении такого законопроекта. В правительстве РФ его проводит и согласовывает Минэкономразвития РФ. Документ проходит внутриведомственные согласования. Основанием для заявлений в послании стали решения, принятые в отношении этих поправок на уровне Совета безопасности летом этого года», — отметили в пресс-службе областного правительства.