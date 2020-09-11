Опрос: четверть россиян год за годом ждут лучшей жизни, но ничего не меняется

В течение последних четырех лет россияне почти одинаково оценивают свое материальное положение и экономическую ситуацию в стране. Итоги соответствующего исследования в пятницу, 11 сентября, опубликовал ВЦИОМ.

По данным социологов, текущее экономическое положение в стране оценивают как хорошее лишь 12% (столько же в 2016-м), как среднее — 49% (в 2016-м — 56%), как плохое — 34% (в 2016-м — 28%).

Что касается материального положения семей россиян, сейчас 14% опрошенных его оценивают как хорошее (в 2016-м — 16%), как среднее — 60% (в 2016-м — 63%), как плохое 26% (в 2016-м — 20%).

При этом в течение последних четырех лет в среднем 26% россиян заявляли, что через год их жизнь улучшится. Сейчас 25% считают, что будет только хуже (в 2016-м — 15%). В том, что ничего не изменится, уверен 41% (в 2016-м — 43%)

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.