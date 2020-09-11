Опрос: четверть россиян год за годом ждут лучшей жизни, но ничего не меняется

Опрос: четверть россиян год за годом ждут лучшей жизни, но ничего не меняется
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

В течение последних четырех лет россияне почти одинаково оценивают свое материальное положение и экономическую ситуацию в стране. Итоги соответствующего исследования в пятницу, 11 сентября, опубликовал ВЦИОМ.

По данным социологов, текущее экономическое положение в стране оценивают как хорошее лишь 12% (столько же в 2016-м), как среднее — 49% (в 2016-м — 56%), как плохое — 34% (в 2016-м — 28%).

Что касается материального положения семей россиян, сейчас 14% опрошенных его оценивают как хорошее (в 2016-м — 16%), как среднее — 60% (в 2016-м — 63%), как плохое 26% (в 2016-м — 20%).

При этом в течение последних четырех лет в среднем 26% россиян заявляли, что через год их жизнь улучшится. Сейчас 25% считают, что будет только хуже (в 2016-м — 15%). В том, что ничего не изменится, уверен 41% (в 2016-м — 43%)

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 августа 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter