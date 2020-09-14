«Русал» намерен окончательно «переехать» в калининградский офшор с конца сентября

«Русал» намерен окончательно «переехать» в калининградский офшор с конца сентября
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания «Русал» ожидает 25 сентября 2020 года завершения процесса перерегистрации компании на территории России — в Калининграде — в рамках перехода из юрисдикции острова Джерси. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже, сообщает ТАСС.

«Дата государственной регистрации компании в Федеральной налоговой службе как международной компании теперь в настоящее время предполагается 25 сентября 2020 года», — говорится в публикации. Отмечается, что «компания сохранит реестр акционеров в России, а не на Джерси». «Официальный зарегистрированный адрес компании изменится с Джерси на Российскую Федерацию и будет следующим: 236006, РФ, Калининград, Октябрьская улица, дом 8», — уточняется в заявлении.

Как отмечает ТАСС, в начале августа 2019 года акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде — в специальном административном районе, «который позволяет деофшоризировать подконтрольные россиянами зарубежные холдинги, а также усилить борьбу с санкциями». Решение о переводе в другую юрисдикцию совет директоров «Русала» принял в ноябре 2018 года, еще находясь под санкциями со стороны США, которые были сняты в январе 2019 года.

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