Минфин России намерен в 2021 году увеличить акцизы на табак на 20%

Минфин России намерен в 2021 году увеличить акцизы на табак на 20%
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минфин подтвердил планы по увеличению акцизов на табак на 20% «с одновременным улучшением администрирования рынка». Об этом сообщает в среду,16 сентября, ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Мы увеличиваем акцизы на табак на 20% [в 2021 году] с одновременным улучшением администрирования», — сказал он. Министр напомнил, что сейчас на рынке уже внедрена маркировка табачных изделий. «Но нужны меры ответственности за реализацию соответствующих маркированных и немаркированных табачных изделий», — отметил Силуанов.

Также, по его словам, планируется принять комплекс мер ответственности по табачной продукции, аналогичных мерам ответственности, которые существуют на рынке алкогольной продукции. «Сейчас у нас перегиб, мы хорошо поработали по алкогольному сектору. Тем не менее по табаку есть еще задел по увеличению администрирования акцизов», — уверен Силуанов.

Ранее РБК сообщал, что резким ростом акциза в Правительстве РФ надеются компенсировать расходы, понесенные из-за пандемии.

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