Алиханов предлагает распространить паромную субсидию на перевозки белорусских товаров

Алиханов предлагает распространить паромную субсидию на перевозки белорусских товаров
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область зависит от Белоруссии по поставкам в том числе стройматериалов, поэтому на эти товары нужно распространить механизм субсидий на морские перевозки. Об этом заявил губернатора Антон Алиханов по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко в Минске, сообщает «Белта».

«И нам крайне важно, чтобы белорусские товары также могли пользоваться субсидиями [морских перевозок], чтобы они не становились неконкурентными и мы продолжали их получать», — сказал Алиханов. «Мы зависим по большой номенклатуре, например, строительных материалов от поставок из Республики Беларусь. Для нас очень важно, чтобы эти поставки продолжались — и цемент, и щебень, и вообще в принципе строительные проекты, — продолжил он. — Поручения соответствующие даны».

Также глава региона рассказал, что сейчас налаживается система «прямых поставок, прямых договоренностей крупнейших наших сетей и производителей из Беларуси». «Ряд европейских производителей большой номенклатуры товаров от нас ушел в связи с санкциями. Мы считаем, что белорусский производитель просто обязан занять эту нишу. Мы эту тему уже предметно очень обсуждаем, хотели бы развивать данное сотрудничество», — добавил Алиханов.

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