В Калининграде планируют установить четыре зарядные станции для электрокаров

В Калининграде планируют установить четыре зарядные станции для электрокаров
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде намерены установить четыре зарядные станции для электроавтомобилей. Согласно публикации на Госзакупках, появиться они должны на Старопрегольской набережной (парковка у Поющего фонтана), у дома № 39 на улице Согласия (дворец спорта «Янтарный»), на улице Азовской (парковка у парка «Юность») и на улице Колоскова (парковка рядом с зоопарком).

Заказчиком выступают «Россети Янтарь», а начальная стоимость контракта оценивается в 19 944 000 рублей.

Подрядчику предстоит поставить и смонтировать зарядные станции в соответствии с техзаданием, установить информационные знаки, провести пусконаладочные работы, провести благоустройство на местах установки, организовать обучающий семинар для сотрудников «Россетей» и в течение двух лет проводить гарантийное обслуживание станций.

Работы подрядчик должен провести в течение 90 дней с момента подписания договора. Заявки на аукцион принимаются до 13 июня.

Напомним, что в конце 2020 года в компании «Россети Янтарь» заявили, что в Калининградской области до 2025 года установят девять станций для зарядки электромобилей.

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