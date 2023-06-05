На второй этап намыва пляжа в Светлогорске выделяют 4,5 млрд рублей

В Калининградской области планируют объявить аукцион по выбору подрядчика для продолжения намыва пляжа в Светлогорске. На работы выделяется 4,5 млрд рублей. Анонс закупки размещён на сайте Центра торгов. Заказчиком выступает «Балтберегозащита», финансирование рассчитано на 2023-2025 годы.
В Калининградской области планируют объявить аукцион по выбору подрядчика для продолжения намыва пляжа в Светлогорске. На работы выделяется 4,5 млрд рублей. Анонс закупки размещён на сайте Центра торгов. Заказчиком выступает «Балтберегозащита», финансирование рассчитано на 2023-2025 годы.