Администрация Калининграда намерена взять в кредит почти 410 млн рублей

Администрация Калининграда намерена взять в кредит почти 410 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда объявила торги на предоставление ей двух коммерческих кредитов. Информация размещена на портале госзакупок.

В результате одного из аукционов планируется взять в кредит 230 млн рублей. С учетом предполагаемых выплат банку в размере 19 млн 550 тыс. рублей, кредит берется под 8,5 процентов годовых. Отдать его планируется в течение года.

Второй кредит — 178 млн 230 тыс. рублей, он также рассчитан под 8,5 годовых (за него предполагается отдать 15 млн 149 тыс. рублей). Он также рассчитан на год.

В результате торгов процентная ставка может снизиться.

В начале года администрация Калининграда пыталась взять 5 коммерческих кредитов на 1,5 млрд рублей, однако на торги не поступило ни одной заявки.

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