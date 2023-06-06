Администрация Калининграда намерена взять в кредит почти 410 млн рублей

Администрация Калининграда объявила торги на предоставление ей двух коммерческих кредитов. Информация размещена на портале госзакупок.
В результате одного из аукционов планируется взять в кредит 230 млн рублей. С учетом предполагаемых выплат банку в размере 19 млн 550 тыс. рублей, кредит берется под 8,5 процентов годовых. Отдать его планируется в течение года.
Второй кредит — 178 млн 230 тыс. рублей, он также рассчитан под 8,5 годовых (за него предполагается отдать 15 млн 149 тыс. рублей). Он также рассчитан на год.
В результате торгов процентная ставка может снизиться.В начале года администрация Калининграда пыталась взять 5 коммерческих кредитов на 1,5 млрд рублей, однако на торги не поступило ни одной заявки.