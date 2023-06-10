Шведский производитель Zewa, Libero и Libresse продает бизнес в России

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Производящая в России 70 различных товаров личной гигиены шведская компания Essity продает бизнес в РФ и уходит с российского рынка. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении компании, пишет ТАСС.

«Компания Essity, производитель в области гигиены и здоровья, прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение с покупателем, сделка была одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года», — уточняется в сообщении компании.

Как отмечает информагентство, Essity начала работу в РФ в 1994 году, на сегодняшний день в российском подразделении на трех фабриках компании работают около 1,3 тыс. сотрудников. Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

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