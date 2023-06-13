В Калининградской области вырос объем кредитов, взятых малым и средним бизнесом

В первом квартале 2023 года банки выдали субъектам малого и среднего предпринимательства Калининградской области кредитов на сумму 20,7 млрд рублей. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику приводит Банк России.



В Центробанке уточняют, что кредитный портфель малого и среднего бизнеса в регионе на 1 апреля 2023 года достиг 75,9 млрд рублей. Его прирост в годовом выражении составил 10,4%.

«В целом корпоративный портфель на Северо-Западе растет высокими темпами. Сохраняется спрос на кредиты у крупного бизнеса, несмотря на некоторое ужесточение требований к этой категории заемщиков со стороны банков», — говорится в релизе Центробанка.

Для поддержки малого и среднего бизнеса действует ряд льготных программ. Одна из них позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства оформить кредит в банке по льготной ставке. Также предприниматели могут воспользоваться поручительством «Корпорации «МСП» в случае отсутствия залога для оформления кредита.