Шендерюк-Жидков предлагает запретить маркировку за рубежом ввозимого в РФ алкоголя

Шендерюк-Жидков предлагает запретить маркировку за рубежом ввозимого в РФ алкоголя
Александр Шендерюк-Жидков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков предлагает запретить маркировать за рубежом ввозимый на территорию России алкоголь. Как сообщил сенатор в своем телеграм-канале, инициативу он озвучил на заседании круглого стола в Совете Федерации.

Сенатор отметил, что с 1 июня 2021 года на территории Калининградской области проводится эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в РФ алкогольной продукции, помещенной под процедуру таможенного склада. Позже эксперимент был распространен на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также Брянской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края — на большинстве территорий созданы соответствующие логистическая и складская инфраструктуры, оборудованы специальные таможенные посты.

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«Однако до сих пор большая часть алкоголя продолжает маркироваться за рубежом, причём происходит это в основном на территории стран Прибалтики. Более того именно прибалтийские компании и обеспечивают не только маркировку, но и всю логистику по поставке большинства импортного алкоголя в страну. В этой связи считаю, что необходимо ввести запрет на маркировку алкоголя за рубежом, так как российская инфраструктура показала свою способность обеспечить отрасль», — пояснил Шендерюк-Жидков.

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