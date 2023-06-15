Дефицит бюджета Калининграда хотят увеличить вдвое

Власти Калининграда увеличивают городской бюджет и его дефицит. Соответствующий проект решения городского совета депутатов опубликован на его сайте.



Доходы бюджета увеличиваются почти на 2 млрд рублей — до 22 млрд 148 млн рублей, расходы вырастают на 3 млрд 180 млн рублей — до 26 млрд 280 млн рублей. Кратно, в 2,2 раза, увеличивается дефицит бюджета — с нынешних 948 млн рублей до 2 млрд 131 млн рублей. Больше денег — 500 млн вместо 350 млн рублей — пойдет в резервный фонд города.