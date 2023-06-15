Омбудсмен региона: от бизнеса поступает очень много жалоб на правоохранительные органы

В аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Калининградской области поступает большое количество жалоб от бизнеса на правоохранительные органы. Об этом заявила омбудсмен Светлана Нижегородова, выступая с докладом на заседании комитета по экономической политике регионального заксобрания в среду, 14 июня.



По ее словам, в 2022 году от калининградского бизнеса поступило в общей сложности 526 обращений. Многие жалобы были связаны также с действиями налоговых органов. Часть обращений касалась региональных, местных властей и естественных монополий.

«Специфика нашего региона в том, что практически половина жалоб — это жалобы на действия таможенных органов именно по правоохранительной тематике. Также имеется много жалоб на действия органов МВД. В основном жалуются предприниматели на незаконное привлечение к ответственности, как уголовной, так и административной, и на незаконное изъятие документов, имущества, в чем мы достаточно успешно помогаем защищать права предпринимателей», — отметила Нижегородова.