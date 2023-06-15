Омбудсмен региона: от бизнеса поступает очень много жалоб на правоохранительные органы

Омбудсмен региона: от бизнеса поступает очень много жалоб на правоохранительные органы
Светлана Нижегородова. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Бизнес

В аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Калининградской области поступает большое количество жалоб от бизнеса на правоохранительные органы. Об этом заявила омбудсмен Светлана Нижегородова, выступая с докладом на заседании комитета по экономической политике регионального заксобрания в среду, 14 июня.

По ее словам, в 2022 году от калининградского бизнеса поступило в общей сложности 526 обращений. Многие жалобы были связаны также с действиями налоговых органов. Часть обращений касалась региональных, местных властей и естественных монополий.

«Специфика нашего региона в том, что практически половина жалоб — это жалобы на действия таможенных органов именно по правоохранительной тематике. Также имеется много жалоб на действия органов МВД. В основном жалуются предприниматели на незаконное привлечение к ответственности, как уголовной, так и административной, и на незаконное изъятие документов, имущества, в чем мы достаточно успешно помогаем защищать права предпринимателей», — отметила Нижегородова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter