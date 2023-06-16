Алиханов: морским путём перевозится 40% от всего грузооборота Калининградской области

Алиханов: морским путём перевозится 40% от всего грузооборота Калининградской области
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Морским путём сегодня перевозится 40 процентов от всего грузооборота Калининградской области, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на ПМЭФ. По его словам, необходимо увеличить количество грузовых судов в регионе, передаёт пресс-служба областного правительства.

«Совершенно точно нам нужно наращивать эти объёмы, особенно, если мы хотим полностью исключить влияние действий со стороны Литвы, Европы на обеспечение жизнедеятельности и производства нашего региона», — сказал Алиханов. Он добавил, что сейчас между регионом и остальной территорией России курсирует 21 судно.

Губернатор утверждает, что власти ведут переговоры о передислокации судов на калининградскую морскую линию, но для обеспечения стабильной транспортной безопасности потребуется строительство дополнительных паромов.

«У нас был огромный рынок автоперевозок. Есть своя специфика в сфере перевозок: мы очень слабо контейнеризированы, очень большая доля перевозок в ро-ро исполнении, то есть накатной техникой. Поэтому нам, конечно, нужны новые паромы», — отметил Алиханов, добавив, что Калининградская область уже обозначила свою заинтересованность в паромах, которые сейчас находятся на стадии строительства.

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