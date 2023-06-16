Алиханов: морским путём перевозится 40% от всего грузооборота Калининградской области

Морским путём сегодня перевозится 40 процентов от всего грузооборота Калининградской области, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на ПМЭФ. По его словам, необходимо увеличить количество грузовых судов в регионе, передаёт пресс-служба областного правительства.



«Совершенно точно нам нужно наращивать эти объёмы, особенно, если мы хотим полностью исключить влияние действий со стороны Литвы, Европы на обеспечение жизнедеятельности и производства нашего региона», — сказал Алиханов. Он добавил, что сейчас между регионом и остальной территорией России курсирует 21 судно.

Губернатор утверждает, что власти ведут переговоры о передислокации судов на калининградскую морскую линию, но для обеспечения стабильной транспортной безопасности потребуется строительство дополнительных паромов.

«У нас был огромный рынок автоперевозок. Есть своя специфика в сфере перевозок: мы очень слабо контейнеризированы, очень большая доля перевозок в ро-ро исполнении, то есть накатной техникой. Поэтому нам, конечно, нужны новые паромы», — отметил Алиханов, добавив, что Калининградская область уже обозначила свою заинтересованность в паромах, которые сейчас находятся на стадии строительства.