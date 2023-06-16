КЖД за 5 месяцев заплатила треть миллиарда рублей налогов в областной и местные бюджеты

За первые пять месяцев 2023 года Калининградская железная дорога и ее структуры перечислили в региональный, местные бюджеты и во внебюджетные фонды больше 703,6 млн рублей налогов и социальных взносов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



В целом перечислено на 39% больше, чем в январе-мае прошлого года. При этом налогов перечислили 337 млн рублей - на 34,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Сумма перечислений в Социальный фонд РФ увеличилась в сравнении с январем-маем 2022-го года на 44% и составила 366,6 млн рублей.