«Риски не подтвердились»: доходы регионального бюджета в 2022 году выросли на 24%

Несмотря на экономические риски в 2022 году доходы бюджета Калининградской области выросли на 24% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил министр финансов региона Виктор Порембский вступая с докладом на профильном комитете заксобрания во вторник, 20 июня.



В 2022 году в доходы бюджета области поступило 115,9 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей или на 3,9% больше плановых значений.

«Надо отметить, что риски в части снижения доходов не подтвердились. И наоборот, налоговые и неналоговые доходы у нас выросли в прошлом году на 24%. Динамика налоговых и неналоговых доходов области была обеспечена в значительной степени ростом двух основных доходных источников: НДФЛ вырос больше, чем на 26%, и рост налога на прибыль составил 27%. Почти в четыре раза увеличились поступления по доходам от управлением остатками на едином счете областного бюджета, которые составили 2,6 млрд рублей», — пояснил Порембский.

Он отметил, что особенности управления бюджетом региона в прошлом году были связаны с геополитическими вызовами и их влиянием на экономику региона.

В Калининградской области бюджетные расходы в 2022 году составили 117,5 млрд рублей — это 94,1% от плановых ассигнований. Дефицит регионального бюджета в прошлом году сложился в объеме 1,6 млрд рублей (2,5% от налоговых и неналоговых доходов).