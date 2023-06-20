В мае лидерами по подорожанию в Калининградской области стали капуста и морковь

Овощи «борщевого набора» попали в список самых подорожавших продуктов в мае этого года. Такие данные приводит Калининградстат.



Самым выросшим в цене по сравнению с апрелем продуктом стала белокочанная капуста, подорожавшая на 87,97% (до 63,09 рубля). Морковь с ростом на 47,34% (78,74 рубля) — на второй позиции. Лимоны стали дороже на 8,18% (163,16 рубля). Лук подорожал на 7,66% (94,87 рубля), яблоки — на 5,89% (100,44 рубля).

В списке наиболее подорожавших за год (по сравнению с маем 2022 года) продуктов на первом месте репчатый лук, выросший в цене на 21,62% (94,87 рубля). Мясные консервы занимают вторую позицию (+ 17,79%, 706,85 рубля). Пряники на третьем месте (+ 17,60%, 274,66 рубля), на четвёртом — яйца (+ 16,68%, 72,74 рубля за десяток). Сливочное мороженое на пятом месте (+ 16,62%, 935,21 рубля за кг).

Что касается снижения цен, наиболее в мае по сравнению с апрелем значительно оно было в случае с огурцами (минус 39,14%, 152,79 рубля). Цена на помидоры снизилась на 27,26% (181,84 рубля), на яйца — на 9,49%. Растворимый кофе стал дешевле на 6,06% (3376,47 за кг), какао — на 5,37% (978,96 за кг).

В списке продуктов, ставших в мае 2023 года дешевле по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года, на первом месте картофель (- 58,54%, 30,63 рубля), на втором чеснок (- 33,57%, 295,71 рубля ), гречневая крупа на третьем (- 30,01%, 113,17 рубля), белокочанная капуста на четвёртом (- 29,50%, 63,09 рубля). Замыкают пятёрку помидоры (- 12,82%).