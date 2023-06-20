Счетная палата области о неисполнении госпрограмм: «Это мы отмечаем уже не первый год»

Счетная палата области о неисполнении госпрограмм: «Это мы отмечаем уже не первый год»
Ирина Сорокина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области уже несколько лет подряд наблюдается невыполнение показателей по госпрограммам. Об этом сообщила председатель региональной Контрольно-счетной палаты Ирина Сорокина на профильном комитете заксобрания во вторник, 20 июня.

По словам главы областной Счетной палаты, низкое исполнение бюджетных ассигнований в 2022 году в регионе сложилось по двум государственным программам: «Жилье и городская среда»- 78,5% и «Туризм» — 85,3%.

«При этом часть причин связана с объективным характером, в том числе, с тем беспрецедентным санкционным давлением, которое не позволило приобрести в полном объеме необходимое оборудование или произвести ряд работ, которые перенесены на текущий финансовый год. Но одновременно я бы хотела отметить, что присутствует недостаточно надлежащее исполнение главными распорядителями бюджетных средств тех бюджетных полномочий», — пояснила Сорокина.

По ее словам, всего в регионе в прошлом году не были приведены в соответствие с нормами Бюджетного кодекса РФ показатели по девяти госпрограммам. «К сожалению это мы отмечаем уже не первый год и хотелось бы обратить на это внимание», — подчеркнула Сорокина.


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