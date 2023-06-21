Федеральная таможенная служба: Россия прорвала экономическую блокаду Запада

Федеральная таможенная служба заявила о прорыве экономической блокады России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслана Давыдова.

«На „Верхнем Ларсе“ сейчас осуществляется прорыв экономической блокады, которую нам устроили страны Европы. По коридору „Север — Юг“ мы способны пропустить 15 миллионов тонн грузов», — пояснил Давыдов.

Он уточнил, что в прошлом году за 5,5 месяцев в регионе деятельности Северо-Кавказского таможенного управления сотрудники ФТС обработали 5,6 млн тонн грузов, следующих в обе стороны, а за тот же период этого года — уже 7,8 млн тонн.

«Я думаю, что уже в этом году по Северному Кавказу мы превысим 15 миллионов тонн оборота. У нас только по „Верхнему Ларсу“ прирост товарооборота больше 20 процентов», — предположил врио главы службы.