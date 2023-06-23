Мусоропереработчик: в мае нам пришлось заплатить миллион рублей за растаможку

Глава регионального Союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко обратился к властям Калининграда за поддержкой для расширения двух проектов его компании «Олимп-дизайн» по сбору пластиковых бутылок и опасных отходов (батареек, градусников и прочего).



По его словам, сейчас компания обслуживает порядка 500 точек по сбору пэт-бутылок и собирает от 20 до 30 тонн в месяц, при этом постоянно сталкивается с противодействием со стороны управляющих компаний.

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«Это довольно небольшой объем, учитывая, что [у нас] всего 500 контейнерных площадок, а только в Калининграде их около 5000. Их должно больше быть. Управляющие компании очень ревностно относятся к появлению каких-то конструкций, требуют оформления документов, порой денег. Денег с УК мы никаких не берем, это всё за свой счет. Что мы зарабатываем с продажи бутылок и частично переработки пластика, мы отправляем на сбор опасных отходов. Кроме „Олимп-дизайн“ в Калининградской области в принципе никто не занимается сбором батареек, аккумуляторов, градусников официально», — рассказал Лавриненко на прошедшем заседании комиссии по горхозяйству в горсовете. По его словам, сегодня «Олимп-дизайн» выступает оператором сбора опасных отходов в регионе.

«Просьба о получении официального статуса. Мы 11 лет на рынке, но для того, чтобы вывезти [отходы из региона], нам нужен официальный статус, что мы действительно находимся на площадках Калининграда и работаем с этим отходом, вывозим его с территории. В мае мы отправили 8 фур, и за растаможку мне пришлось заплатить 1 млн рублей НДС и пошлин, что в принципе очень существенно сказывается на рентабельности проекта и фактически снижает его рентабельность к нулю. Хотел бы обратиться с письмом на главу, чтобы получить официальный статус работы на площадках Калининграда», — добавил глава Союза переработчиков.

Лавриненко отметил, что у компании по региону размещено чуть более 500 контейнеров для сбора опасных отходов, и этого явно недостаточно: «Мы собираем в лучшем случае 10-15% опасных отходов, остальные попадают на полигоны, и, соответственно, наносят вред окружающей среде. Как показывает практика, литиевые батарейки, попадая на полигон, разрушаются, и пожары в большей степени происходят из-за взрывов литиевых батарей, что потом приводит к очень большим финансовым и экологическим потерям».

Он подчеркнул, что компания работает без господдержки и субсидий, «параллельно» с региональным оператором.

Депутаты горсовета предложили провести отдельное совещание с областными властями, ЕСОО и природоохранной прокуратурой, чтобы обсудить проблему.