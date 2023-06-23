«Опустошили все наши магазины»: Янтарный комбинат рассказал планах поставок изделий в Китай

«Опустошили все наши магазины»: Янтарный комбинат рассказал планах поставок изделий в Китай
Фото: Новый Калининград
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«Калининградский Янтарный комбинат» планирует поставлять готовые изделия в Китай. Об этом в пятницу, 23 июня, на Amberforum-2023 журналистам сообщил генеральный директор предприятия Михаил Зацепин.

На форуме состоялось подписание соглашения между Янтарным комбинатом и китайской компанией Poly Gemstone Culture Industry Development Co., Ltd. По словам Зацепина, на комбинате ожидания от этого сотрудничества «самые позитивные», поскольку, вопреки ожиданиям, бизнесменов из Китая заинтересовал не янтарь-сырец, а уже готовые изделия.

«Они говорят: „Мы готовы закупать готовые изделия и реализовывать через свои магазины“. Тем более, находясь здесь уже практически неделю, они [делегация из Китая] опустошили все наши магазины, которые есть в Светлогорске, Зеленоградске, Калининграде. Даже в некоторые магазины мы были вынуждены со всех точек собирать товар. Это говорит о том, что им изделия нравятся — они разноплановые. И это вселяет определенный оптимизм», — рассказала Зацепин.

Глава Янтарного комбината отметил, что на предприятии задумались о расширении и модернизации ювелирного производства (сейчас на комбинате в этом секторе работают порядка 250 человек).

Пока конкретные даты появления калининградских изделий из янтаря в китайских магазинах не называются. «Здесь зависит уже и от них, потому что надо выбрать площадку. Я думаю, что мы со своей стороны затягивать не будем», — уточнил Зацепин. Он добавил, что первый магазин, который начнет продажу продукции Янтарного комбината, будет располагаться в Шанхае.

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