Поездки в Крым и на Черноморское побережье подорожали для калининградцев на 44% за месяц

Билеты в Крым и на Черноморское побережье стали для калининградцев дороже на 44% за месяц. Как сообщает Калининградстат, с апреля по май средняя цена поездки на российский берег Черного моря выросла до 49 176 рублей. При этом за год цена такой поездки увеличилась на 106,12%.



«На второй позиции поездки в Турцию, ставшие дороже на 23,20%, — отмечают эксперты. — Третье место занимает проживание в гостиницах категории 2 звезды, подорожавшее на 19,31%. На четвёртом — поездка в Беларусь (+ 18,87%). Замыкает пятёрку круиз по рекам России (+ 17,76%)».

Отметим, что за год лидерами по росту цен стали туры в Объединенные Арабские Эмираты, которые прибавили в цене 171,53% (средняя стоимость 46 411,96 рублей). На второй позиции поездки в Беларусь, подорожавшие на 121,62% (до 47 682,92 рублей). Третью позицию занимают поездки на Черноморское побережье и в Крым, о которых говорилось выше, на четвёртом — поездки в Египет (+ 101,86%), а замыкают пятёрку поездки в Турцию (+ 73,21%).