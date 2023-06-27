В Калининграде значительно подешевели потребительские кредиты и поездки в Среднюю Азию

Потребительские кредиты для калининградцев стали дешевле за год на 36,69%. Об этом сообщает Калининградстат, эксперты которого сделали обзор средних цен на услуги и тарифы в регионе по 133 позициям.



На втором месте по снижению цены — поездки в страны Средней Азии (- 33,70%). В среднем за поездку сегодня придется заплатить 56 229 рублей.

«На третьем месте годовая стоимость полиса КАСКО (- 12,55%), на четвёртом — работы по облицовке кафельной плиткой (- 8,73%). Проезд в такси на пятой позиции (- 3,70%)», — добавляют эксперты.

При этом в течение месяца самое большое снижение цены показали поездки в Объединённые Арабские Эмираты (- 23,87%), на второй позиции плата за пользование потребительским кредитом (- 15,89%), а на третьем — проживание в студенческом общежитии (- 15,59%).

Также на 10,25% подешевели поездки в Египет и на полтора процента снизилась аренда однокомнатной квартиры.