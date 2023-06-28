«Ведомости»: GS Group в Гусеве планирует запустить производство российских смартфонов

В Калининградской области GS Group планирует запустить первый в России ODM-завод (Original Design Manufacturer) для разработки и сборки под заказ российских смартфонов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. Также там намерены собирать планшеты и ноутбуки, сообщил изданию представитель холдинга.



Серийное производство хотят запустить в Гусеве до конца 2023 года, в него собираются инвестировать около 3,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на создание образцов, лицензионное ПО, дооснащение мощностей и вывод продукта на рынок. По словам представителя GS, компания планирует выпускать по 30 тысяч смартфонов ежемесячно, пишет издание. Первые образцы хотят продемонстрировать уже в июле на выставке «Иннопром».