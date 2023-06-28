Власти о морских перевозках: причальных стенок в регионе достаточно

Власти о морских перевозках: причальных стенок в регионе достаточно
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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По мнению вице-премьера Александра Рольбинова, в регионе еще есть потенциал для увеличения количества судов, задействованных в морских перевозках в Калининградскую область.

Чиновник отметил, что причальные мощности сейчас задействованы не в полном объеме, так из-за остановки транзита не загружен Торговый порт. «Причальных стенок достаточно, нам есть куда что еще добавлять и наращивать», — сказал он в эфире радиостанции «Балтик Плюс».

Рольбинов напомнил, что на сегодняшний день морские перевозки в регион осуществляют четыре железнодорожных парома, два универсальных парома (Спарта" и «Спарта-2») и сухогрузы которых «порядка 18-20 судов в зависимости от текущей ситуации».

О том, как живет Калининградская область в условиях транспортной полублокады, читайте в спецпроекте «Нового Калининграда».

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