Власти о морских перевозках: причальных стенок в регионе достаточно

По мнению вице-премьера Александра Рольбинова, в регионе еще есть потенциал для увеличения количества судов, задействованных в морских перевозках в Калининградскую область.



Чиновник отметил, что причальные мощности сейчас задействованы не в полном объеме, так из-за остановки транзита не загружен Торговый порт. «Причальных стенок достаточно, нам есть куда что еще добавлять и наращивать», — сказал он в эфире радиостанции «Балтик Плюс».

Рольбинов напомнил, что на сегодняшний день морские перевозки в регион осуществляют четыре железнодорожных парома, два универсальных парома (Спарта" и «Спарта-2») и сухогрузы которых «порядка 18-20 судов в зависимости от текущей ситуации».