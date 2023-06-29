Кирова, 9 Апреля, Офицерская: горвласти хотят приватизировать новые объекты на 17 млн руб.

Городской Совет депутатов накануне утвердил изменения в программу приватизации на этот год. Она «дорожает» на 17,1 млн рублей.



В программу приватизации к имевшимся 11 объектам добавили 18. Это подвалы, гаражи, помещения цокольных этажей, незавершенные строения, нежилые здания (состояние последних оценивается как удовлетворительное, так и неудовлетворительное). Они расположены в том числе на центральных или близких к центру улицах: Офицерской, Кирова, 9 Апреля, Мишина, Глинки-Богатырской, Еловой Аллее, Беланова, Нансена, Коммунистической, Летней, в переулке Портовиков, микрорайонах Прибрежном и Прегольском. Один из объектов — здание магазина с участком под ним — расположен в пос. Островском Гвардейского района. Еще один — нежилое строение на ул. Дюнной — из программы приватизации исключили «в связи с расположением указанного нежилого здания на другом земельном участке», говорится в пояснительной записке к решению горсовета (его хотели продать за 1,4 млн рублей).

В целом в результате программы приватизации в 2023 году планируется выручить 42,7 млн рублей вместо 25,6 млн, утвержденных в предыдущей редакции программы. Из них после продажи горвласти рассчитывают получить 41,9 млн рублей, еще 777,2 тыс. рублей — как средства, подлежащие уплате в рассрочку по договорам купли-продажи и залога, заключенным с предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019-2022 годах.